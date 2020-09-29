29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi

Emine Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'yi ziyaret eden Mahamadou Issoufou'nun eşi ile bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2020
ABONE OL
Emine Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldim. Afrika'daki kadın hastalıklarının tedavileri için yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür görüşmelerin Afrika ile dostluğumuzu güçlendirdiğine inanıyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Issoufou ile çekilen fotoğrafına da yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA