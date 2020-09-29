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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel meseleler üzerine telefonda görüştü.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceği, bölgesel barış ve istikrarın temini için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesinin elzem olduğu belirtildi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını sonlandırması ve BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde adım atılması gerektiği ifade edildi.

DENGE VE TARAFSIZLIK TALEBİ İLETİLDİ

Doğu Akdeniz konusunda ABD'nin dengeli ve tarafsız bir rol sergilemesi beklentisi dile getirildi. Türkiye'nin yapıcı tutumu sayesinde gerçekleşen diyalog ve iş birliği sürecinin karşılıksız bırakılmamasının ve desteklenmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. Ayrıca, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişiklerin geliştirilmesi vurgulandı.

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