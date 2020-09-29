HDP'li Habip Eksik Kars'ta görevini yapan polisi tehdit etti
Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan Ayhan Bilgen için Kars'ta toplanan HDP'liler polise hakarette bulundu. Polisin uyarılarına tehditle karşılık veren HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Buradan geçmek nasıl yasak? Bana anlat. Gel bana sicilini söyle" sözleriyle polis memurunu tehdit etti.
Geçtiğimiz günlerde Ankara Başsavcılığı'nca Kobani olaylarından dolayı gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek için Kars'a gelen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise, 'terbiyesiz' diyerek hakaret ederken, meclis üyesi de bir başka görevli polisi 'sicil söyle bana yasağı da anlat" diye çıkıştı.
KISITLAMA UYARISINA KARŞI ÇIKTI
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen destek için Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleriyle birlikte Kars'a geldi. Iğdır üzerinden karayoluyla Kars'a gelen Buldan, önce partisini ziyaret etti. Ardından Belediye Başkanlığı'na gitmek üzere HDP İl Başkanlığı önünde bulunan caddeye çıktı. Cadde üzerinde güvenlik önlemeleri alan polis, kalabalığı Kars Valiliği'nin almış olduğu kısıtlamalar hakkında uyardı.
POLİSE KÜSTAH SÖZLER
Buldan ve beraberindekilerden bir kaçına yürüyerek belediye binasına gitmeleri için polis yardımcı oldu. Ancak HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise; 'ben milletvekiliyim, terbiyesiz. Terbiyesizliğinde bu kadarı olmaz' derken, bir diğer HDP'li ise kaç kişi geçiyorsunuz diye uyarı yapan polise, "Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat, bana yasağın sebebini söyle, nasıl yasak mesela benim önümü kesiyorsun. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle" dedi.
O anlar en be an kameralara yansıdı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindekiler daha sonra polis önlemleri altında yürüyerek Metin Sözen Caddesi'nde bulunan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na geçtiler. Buldan ve beraberindekiler burada bir süre belediye başkan yardımcılarıyla görüştükten sonra ayrıldılar.