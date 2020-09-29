HDP'li Habip Eksik Kars'ta görevini yapan polisi tehdit etti

POLİSE KÜSTAH SÖZLER

Buldan ve beraberindekilerden bir kaçına yürüyerek belediye binasına gitmeleri için polis yardımcı oldu. Ancak HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise; 'ben milletvekiliyim, terbiyesiz. Terbiyesizliğinde bu kadarı olmaz' derken, bir diğer HDP'li ise kaç kişi geçiyorsunuz diye uyarı yapan polise, "Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat, bana yasağın sebebini söyle, nasıl yasak mesela benim önümü kesiyorsun. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle" dedi.

O anlar en be an kameralara yansıdı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindekiler daha sonra polis önlemleri altında yürüyerek Metin Sözen Caddesi'nde bulunan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na geçtiler. Buldan ve beraberindekiler burada bir süre belediye başkan yardımcılarıyla görüştükten sonra ayrıldılar.