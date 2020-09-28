Başkan Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane satın alarak, vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, TBMM Başkanlığının katkılarıyla İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyumdaki konuşmasının ardından çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde devam eden Erdoğan, daha sonra ofis yakınındaki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'ne yürüdü.

Başkan Erdoğan, buradaki bir esnaftan satın aldığı kestaneyi vatandaşlara ikram etti. Yanına yaklaşan bir kız çocuğa hediye veren Erdoğan, kestaneleri de ailesine götürmesini istedi.

Esnaf ise Başkan Erdoğan'a, Beyoğlu'nda esnaflık yapan kardeşinden de kestane aldığını söyledi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.