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Son dakika: AK Parti'den CHP'li Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün sert tepki: Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur

Sözcüsü 'ten 'li Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi 'ün 'ye yönelik skandal iftirasına geldi. Ömer Çelik, “Türkiye'den 'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor” şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Son dakika: AK Parti'den CHP'li Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün sert tepki: Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamalarına sert tepki geldi.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

CHP'de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz'ün "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan'ın Dış İşleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır.

UTANÇ VERİCİ
Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan'ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP'den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.

Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP'nin sahiplenmesi son yanlıştır. Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip bir kenara attınız; Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız.

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