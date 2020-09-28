28 Eylül 2020, Pazartesi
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Türk denizaltısı Antalya’dan ayrıldı

Limanı’na ’de giriş yapan denizaltısı, bugün limandan ayrılarak, açık denize doğru açıldı. Antalyalılar, Türk bayrağı dalgalandıran personelini el sallayarak, uğurladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Türk denizaltısı Antalya’dan ayrıldı

'ya günü gelen denizaltısı, 1 hafta süren ikmalin ardından limandan ayrıldı. Su üzerinde seyir halinde limandan çıkan denizaltının üzerinde askerler olduğu görüldü.

Türk bayrağını denizaltıdaki direkte dalgalandırarak, ilerleyen personeli, Antalyalılar da el sallayıp, uğurladı. Açıkta demirleyen yük gemilerinin arasından ilerleyen denizaltının yanından geçen sürat tekneleri de personeli selamladı.

Açık denize ilerleyen , bir süre sonra gözden kayboldu.

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