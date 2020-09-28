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İstanbul'da gasp dehşeti! 7 Metreden aşağı atan 2 kişi yakalandı 2 kişi aranıyor

’de meydana gelen ve biranda gündeme oturan gasp olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ’yu 7 metreden aşağı atan iki kişi olduğu öğrenildi. ve Ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sabah’tan Kavak’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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İstanbul'da gasp dehşeti! 7 Metreden aşağı atan 2 kişi yakalandı 2 kişi aranıyor

'de 4 kişi araba alım satımı bahanesiyle yanına gittikleri 'yu önce araca bindirip bir dere kenarına getirmiş orada da darp edip parasını gasp etmişlerdi. Ardından 7 metrelik duvardan aşağı atılan Selmo polis ekiplerinin sayesinde hayatta kaldı.

Yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler da büyük tepki topladı. ekipleri daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılanlardan Görkem B. (20) gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bahçelievler’de gasp dehşeti! 7 metreden attılar BAHÇELİEVLER’DE GASP DEHŞETİ! 7 METREDEN ATTILAR

İkinci şüpheli ise ekiplerince Silivri'de yakalandı. Şüpheli Serkan K. (20) adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATMIŞTI

Bahçelievler'de 2 ay önce yaşanan olayda 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle Suriyeli Muhammed Selmo'yu alıkoydu. Önce silah zoruyla para istediler, sonra darp ettiler. Gasp olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Sosyal medyada çok tepki alan görüntülerde dört gaspçının bir kişiyi uzun süre dövüp 7 metre yükseklikten dereye attıkları saniye saniye tespit edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDAN

Kararın ardından çalışma başlatan Behçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün şüphelilerden Görkem B.'yi gözaltına aldı. Daha önceden 5 suç kaydı olan şüpheli Görkem B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalışmalara devam eden Gasp Büro Amirliği ekipleri diğer şüphelilerden Serkan K'nin Silivri'de bir adreste olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serkan K'nın 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Yunus Emre KAVAK/SABAH

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