İstanbul'da gasp dehşeti! 7 Metreden aşağı atan 2 kişi yakalandı 2 kişi aranıyor

Yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler sosyal medya da büyük tepki topladı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılanlardan Görkem B. (20) gözaltına alındı ve tutuklandı.

İkinci şüpheli ise Gasp Büro Amirliği ekiplerince Silivri'de yakalandı. Şüpheli Serkan K. (20) adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.