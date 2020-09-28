Tokat yeni havalimanı projesinde sona gelindi!

Arslan, "2021 yılının başlarında da havaalanımızı halkımızın hizmetine açmış olacağız. Toplam yatırım tutarı kamulaştırma, altyapı ve üstyapı bağlantı yolları, derken 500 milyon liranın üzerinde bir yatırım. Türkiye için dev yatırımlardan bir tanesi. Altyapı ve üstyapının ortalamasını aldığımız zaman yüzde 82'ye tekabül ediyor. Çoğu bitti, azı kaldı. Bu yüzde 18'lik kısmı da tamamlayacağız" diye konuştu.