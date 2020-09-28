Bakanlık PKK/PYD raporunu açıkladı! Avrupa'da Müslümanlara saldırabilir

POTANSİYEL TEHDİT

PKK/PYD'te katılarak çatışma alanlarında bulunan, silah-patlayıcı madde kullanma eğitimi alan/veren, silah ve patlayıcı madde kullanan, bir süre çatışma alanını terk ederek kaynak ülkeye ya da üçüncü ülkeye dönen teröristler tıpkı DEAŞ'a katılarak benzer tecrübeleri yaşayan GYTS'lere gibi güvenlik alanında potansiyel bir tehdit olma özelliği taşıyor. PKK/ PYD'nin yabancı teröristlerinin geri döndüklerinde terör örgütünün propagandasını yaparak örgütü olduğundan farklı şekilde gösterebileceği, özellikle Batı'da PKK için eylem düzenleyebilecekleri vurgulandı.