Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü

SABAH'A ANLATMIŞTI

Mustafa Özkaynar, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Gerekli personel olduğu halde dışarıdan hizmet alımı yapılmasına karşı çıktığım için başkan Vefa Salman bana kafaya taktı. Hem belediyede bu işi yapan maaş alacak, hem de dışarıdan hizmet veren kişi para alacak. Gerek olmadığını söyleyince de başıma gelmeyen kalmadı. Skalaya bakınca belediyede başkandan sonra gelen kişi benim. Ama bu uyarıyı yapınca bırakın oda vermeyi sandalye bile vermediler bana. Mesaimi çay ocağında yapıyordum. Kamunun parasının boşa gitmemesini istedim, karşılığında Ardahan'a sürgün yedim. (Kenan Kıran/Sabah)