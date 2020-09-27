Son dakika: Sınavlar yüz yüze mi yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

İşte 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılında sınavların nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar:

Öğrenciler geçen eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitimdeki konulardan muaf tutulmuş, herhangi bir dersten ölçme-değerlendirme ya da sınava tabi tutulmamıştı. Ancak bu dönem öğretim programlarının tamamı, okullar açılsa bile uzaktan eğitimle desteklenmeye devam edecek. Öğrenciler artık uzaktan eğitimdeki konulardan da sorumlu olacak.

Yüz yüze eğitim döneminde her dersin sınavı kaç kez yapılıyorsa bu dönemde de aynı şekilde uygulanacak. Örneğin 9'uncu sınıflar Tarih dersinden ayda 2 kez sınav oluyorsa, bu dönem de aynı şekilde 1 ayda 2 kez okula çağırılarak yüz yüze sınava tutulacaklar.

Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından alınacak.