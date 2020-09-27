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Son dakika: MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'ın kuzeyindeki 'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 'lı terörist, 'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHAlar tarafından etkisiz hale getirildi! MSB DUYURDU: EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 7 TERÖRİST SİHA'LAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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