Son dakika: MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2020
Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sYcsxelW4y