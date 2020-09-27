27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TSK'dan düşmanı titretecek hamle! Envantere girmek için sayıyor

TSK'dan düşmanı titretecek hamle! Envantere girmek için sayıyor

Modern silah ve mühimmatlara yönelik üretimlerini Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı. İşte düşmanları titretecek olan hamlenin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
ABONE OL
TSK'dan düşmanı titretecek hamle! Envantere girmek için sayıyor

'nin muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak askeri stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.

TSK'dan düşmanı titretecek flaş hamle! Envantere girmek için gün sayıyor TSK'DAN DÜŞMANI TİTRETECEK FLAŞ HAMLE! ENVANTERE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek.

Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip 25 mm silah sistemi, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğündeki atışlı testlerini başarıyla tamamladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA