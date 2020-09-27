Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki: Can Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.
Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 27, 2020
Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.