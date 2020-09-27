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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki: Can Azerbaycan'ın yanındayız

Son dakika haberi... : Ermenistan'ın 'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki: Can Azerbaycan'ın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

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