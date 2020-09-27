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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Azerbaycan mesajı! Tüm kapılarımız açık

Başkanı , için dünyaya önemli bir mesaj verdi. 'nin Azerbaycan'ı her alanda desteklediğini belirten Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında her ne imkanı varsa kardeş ülke Azerbaycan'ın emrindedir." dedi.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Azerbaycan mesajı! Tüm kapılarımız açık

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan hakkında konuştu. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin Azerbaycan'ı devletin her kademesinde desteklediğini bir kez daha dile getirdi.

"BÜTÜN KAPILARIMIZ AÇIK"

"Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında her ne imkanı varsa kardeş ülke Azerbaycan'ın emrindedir." diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bunu her zaman söyledik. Bütün kapılarımız açık. Her türlü desteği, her ortamda vermeye hazırız. Bunu devletimizin her kademesinde dillendirmiş durumdayız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteklerinin süreceğini tüm dünyaya duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu konudaki kararlılığımız kesin" şeklinde konuştu.

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