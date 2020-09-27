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Haberler Galeri Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının yanıtı merak ediliyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde başlatılan Haydi Şimdi kampanyası yakaladığı başarı ile adından söz ettirdi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımında bulunulacak. MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 18:29
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında düzenlenen Haydi Şimdi kampanyasında yardım toplandı. Acun Ilıcalı önderliğinde yapılan yardım gecesinde, uzaktan eğitim görecek ve maddi durumu olmayan öğrencilere bilgisayar yardımı yapılacak. Birçok ünlü isimin destek verdiği kampanyaya nereden başvuru yapılacağı merak ediliyor. İşte, MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

HAYDİ ŞİMDİ KAMPANYASI NE KADAR, KAÇ TL TOPLANDI?

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.

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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASIN NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Bu noktada, Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru süreci hakkındaki billgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına başvuru nasıl yapılır, başvuru formu doldurmak gerekiyor mu ve şartları neler? Haberimizden, Acun Ilıcalı'nın Haydi Şimdi dizüstü laptop bilgisayar kampanyası hakkında bilgi edinebilir; katılım şartları, SMS numarası gibi merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz

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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz bilgisayar dağıtımı maddi yetersizlikten dolayı derslerini takip edemeyen öğrenciler için gerçekleştirilecek. Bazu jyrynkar doğrutan tablet ve bilgisayar başvuru linki aracılığıyla başvuruları alırken bazı kurumlar ise bilgisayar ve tabletleri Milli Eğitim Bakanlığı'na Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bakan Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.