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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının yanıtı merak ediliyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde başlatılan Haydi Şimdi kampanyası yakaladığı başarı ile adından söz ettirdi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımında bulunulacak. MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru formu haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.09.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 18:29
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