CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

GÖKSU: "TÜM KRİTİK VERİLERİN 'ABD MERKEZLİ' BİR YAZILIM ŞİRKETİNE VERİLMESİ ANLAMINA MI GELİYOR?"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'la arasında imzalanan '5 Milyon dolarlık Hibe Anlaşması'na atıfta bulunarak, "İstanbul'un trafik sinyalizasyon ve kamera sistemlerinin tüm kritik verilerinin 'ABD merkezli' bir yazılım şirketine verilmesi anlamına mı geliyor? Bu konuda İstanbullular açıklama bekliyor" ifadelerini kullandı.



