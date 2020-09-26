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Son dakika: 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına vatandaşlardan yoğun ilgi! Bakanlık duyurdu: 5 günde 120 bin kişi başvurdu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan "" uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Son dakika: 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına vatandaşlardan yoğun ilgi! Bakanlık duyurdu: 5 günde 120 bin kişi başvurdu

İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi.

EHLİYET TAŞIMAYA GEREK YOK
Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Son dakika: Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasına vatandaşlardan yoğun ilgi! Bakanlık duyurdu: 5 günde 120 bin kişi başvurdu SON DAKİKA: 'HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY' UYGULAMASINA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ! BAKANLIK DUYURDU: 5 GÜNDE 120 BİN KİŞİ BAŞVURDU

ÜCRETSİZ YAPILIYOR
Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

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