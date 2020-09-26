Toplum Bilim Kurulu'ndan çarpıcı koronavirüs (Kovid-19) anketi! Türk halkının yüzde 59'u...

29 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında 2 bin 515 kişinin katılımıyla yapılan ankette maske konusunda en az hassasiyeti 25 yaş altının en yüksek hassasiyeti ise 65 yaş üstünün gösterdiği belirlendi. 65 yaş üstünde maske takma oranı yüzde 99 olurken 25 yaş ve altında ise bu oran yüzde 90'lara kadar düştü. Maske takmaya en çok özen gösterenler emekliler ve ev hanımları olurken en az uyum gösterenler ise kendi işini yapanlar ve öğrenciler olarak açıklandı.

MUTSUZLAR MASKE TAKMAYI DAHA AZ UMURSUYOR

Ankette ayrıca ilgi çeken diğer bir veri ise mutsuz insanların mutlu insanlara göre maske takmayı daha az umursaması oldu. Kendini mutlu hisseden insanlarda maske takma oranı yüzde 95'lerde iken bu mutsuzlarda ise bu oran yüzde 90'a düştü.

YÜZDE 4 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYOR

Virüse yakalanmayı umursamayanların ise en çok 'Bana bir şey olmaz' dedikleri ifade edildi. Ankete katılanların yüzde 4'ü 'Bana bir şey olmaz' dedi.

BÜYÜK GÜÇLERİN KOMPLOSU OLARAK GÖRENLER YÜZDE 43

Virüsü büyük güçlerin komplosu olarak görenler ise yüzde 43 olarak belirlendi. Ankete katılanların ayrıca yüzde 52'si virüsün laboratuvarda üretildiğine inandıklarını belirtti.

ÖLÜM KORKUSU YAŞAMIYORUM DİYENLER YÜZDE 59

Ölüm korkusu yaşamıyorum diyenler yüzde 59 olarak açıklanırken yüzde 68'i ise sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadıklarını söyledi.

BURAK ERDEM ÇELİK/SABAH