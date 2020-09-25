Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" ile büyük başarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, ülke ekonomisi için gece gündüz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" kapsamında her alanda ekonomiye verilen destekler meyvelerini verdi ve vermeye de devam ediyor. İnşaat sektöründen ihracata, sanayiden tarıma, hayvancılıktan enerjiye kadar her alanda "Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye" sloganıyla büyümemiz sürüyor. İşte koronavirüs (Covid-19) pandemisi daha ilk çıktığı andan bu yana ekonominin kalbi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın diğer ilgili bakanlıklarla attığı adımlar sonrası ekonomideki güçlenmeyi gösteren veriler…