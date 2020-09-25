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Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" ile büyük başarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" ile büyük başarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, ülke ekonomisi için gece gündüz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" kapsamında her alanda ekonomiye verilen destekler meyvelerini verdi ve vermeye de devam ediyor. İnşaat sektöründen ihracata, sanayiden tarıma, hayvancılıktan enerjiye kadar her alanda "Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye" sloganıyla büyümemiz sürüyor. İşte koronavirüs (Covid-19) pandemisi daha ilk çıktığı andan bu yana ekonominin kalbi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın diğer ilgili bakanlıklarla attığı adımlar sonrası ekonomideki güçlenmeyi gösteren veriler…

Giriş Tarihi: 25.09.2020 00:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 01:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler ile büyük başarı geldi

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde korona virüs (Kovid-19) pandemisi sonrası Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü performansın karnesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler ile büyük başarı geldi

KONUTTA BÜYÜK ATILIM

İnşaat sektöründe konut satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artış göstermiştir.

Toplamda da 170.408 konut satışı gerçekleştirilmiştir.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler ile büyük başarı geldi

BÜTÇE FAZLA VERDİ

Pandemi sonrası normalleşme döneminde bütçe dengesi geçtiğimiz aylara göre daha iyi bir seyir gösterirken, Ağustos ayında 28.2 Milyar fazla vermiştir

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler ile büyük başarı geldi

İHRACATTA ÖNEMLİ İLERLEME

Bu yıl toplam 10.816 yeni ihracat yapan ﬁrmamız ekonomiye dahil oldu.

Sadece Ağustos ayında 12 Milyar Dolar ihracat gerçekleştirilirken, yeni firmalarımız tarafından yaklaşık 1 Milyar Dolarlık ek hacim oluşturulmuştur. Bu gelişmeler neticesinde Haziran-Ağustos döneminde altın hariç ithalatın ihracatı karşılama oranı %90 olmuştur.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı! “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler ile büyük başarı geldi

Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 olarak artış gösterdi.

İnşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi.