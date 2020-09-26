Çapa Tıp Fakültesi'nde skandal olay! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şiddete karşı bir olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi'nde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"

NELER YAŞANMIŞTI?

Çapa Tıp Fakültesi'nde bir sağlık çalışanı, maskesini doğru takmayan bir kişiyi uyarmış, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etmişti.

Gözünden yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alınmıştı.