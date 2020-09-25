Türk Büyükelçiliğine saldırmak isteyen DHKP-C'li teröristler Yunanistan polisiyle çatıştı
Avrupa'nın beslediği DHKP-C'li teröristler, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne saldırı için hareke geçti. DHKP-C'li teröristler, kendilerini engelleyen Yunan polisiyle çatıştı.
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Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen terör örgütü DHKP-C yanlısı bir grup polisle çatıştı.
TERÖR YANDAŞLARI POLİSLE ÇATIŞTI
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla Türkiye'de açlık grevi yapan avukatlara destek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.
DHKP-C yanlısı sloganlar atan eylemciler, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyince çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Polise bayrak sopalarıyla saldıran eylemciler göz yaşartıcı gazla dağıtıldı, bazı DHKP-C yanlıları gözaltına alındı.