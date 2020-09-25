25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Nancy Pelosi'ye tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Nancy Pelosi'ye tepki

Başkanı , " Temsilciler Meclisi Başkanı 'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
ABONE OL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Nancy Pelosi'ye tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosiye çok sert tepki: İbretlik cehalet! DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI NANCY PELOSİ'YE ÇOK SERT TEPKİ: İBRETLİK CEHALET!

Mustafa Şentop, Türkiye'nin 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden birisi olduğunu belirterek, "Türkiye, 100 yıl önce işgali sona erdiren Millî Mücadelesi'ni bile Meclis idaresinde ve millî iradeye dayanarak yürüten bir devlettir. Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimî ise, kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dâhil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir. N.Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye'ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; ikiyüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış 'demokrasi' kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.


İletişim Başkanı Fahrettin Altuntan Pelosinin küstah sözlerine bir tepki daha: Kimlerin desteklediğini çok iyi biliyoruz İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'TAN PELOSİ'NİN KÜSTAH SÖZLERİNE BİR TEPKİ DAHA: KİMLERİN DESTEKLEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA