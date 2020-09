İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye'yi hedef alan söylemlerine cevaben, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz" dedi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.





Nancy Pelosi'ye, "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?" sorusunu yönelten Altun, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlediğini belirten Altun, "Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir. Pelosi'nin açıklamaları, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmanın, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti:



"Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz. ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır. Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz."

Question for @SpeakerPelosi:



When was the last time that there was no peaceful transfer of power in Turkey – with the exception of military coups?



And we remember who supported those attacks against Turkish democracy, too.