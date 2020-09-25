Son dakika: Adalet Bakanlığı açıkladı: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandı
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.
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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Çekin, silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.
detaylar gelecek...