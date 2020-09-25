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Bakan Koca: Son 1 haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı

dakika haberine göre... Sağlık Fahrettin , "Son 1 haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Bakan Koca: Son 1 haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı

'da konuşan Bakan , "İl merkezimiz ve ilçe merkezlerimizde pek çok sağlık yatırımını hayata geçirdik. Ek olarak şehir hastanesi hakkında değerlendirmelerimizi yapmış olduk. Akşam daha detaylı açıklamalarımız olacak." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün Orta Karadeniz'deki illerimizin durumlarını değerlendirmek ve incelemek üzere Samsun'dayız. salgınının Samsun'daki seyrini ele aldık. Sunulan sağlık hizmetlerinin durumu ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma fırsatı bulduk. Samsun bölgenin cazibe merkezi. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Koronavirüsle birlikte adımlarımızı da buna göre atacağız.

Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri ve özellikle şehir hastanesi konusunda değerlendirmemizi yapmış olduk. Akşam bu konuda daha detaylı açıklamamız olacak.

Bakan Koca: Son 1 haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı BAKAN KOCA: SON 1 HAFTADA VAKA ARTIŞ HIZIMIZ KONTROL ALTINA ALINDI

Bildiğiniz gibi 6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki uzun süreli olmadı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı.

VAKA ARTIŞ HIZI KONTROL ALTINA ALINDI

Bu durum sadece için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. En belirgin olarak Orta ve 'da olsa da büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu.

Samsun ve civar illerde bu anlamda mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz bölgesine geçiş kavşağı olması sebebiyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bir haftada bir ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak."

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