Bakan Koca: Son 1 haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı

VAKA ARTIŞ HIZI KONTROL ALTINA ALINDI

Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu'da olsa da büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu.

Samsun ve civar illerde bu anlamda mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz bölgesine geçiş kavşağı olması sebebiyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak."