Bakan Varank açıkladı: Diyarbakır'a 20 milyon liralık kaynak!
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birazdan şehrimizin (Diyarbakır'ın) ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Birazdan şehrimizin (Diyarbakır'ın) ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK BAKIM DESTEĞİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"
Varank "(Diyarbakır) Tekstil İhtisas OSB'de kadın istihdamını teşvik etmek üzere bir kreş kuruyoruz. Böylece kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakım desteğini sağlamış olacağız." dedi.
"YÜZÜNE HER GÜN BİR TOKAT GİBİ İNİYOR"
Bakan Varank, "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu inanıyorum ki bölgede istismar siyaseti yürütenlerin yüzüne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz de o annelerimizin direnişinden, kararlılığından ilham alıyoruz." diye konuştu.