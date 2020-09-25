Bakan Varank açıkladı: Diyarbakır'a 20 milyon liralık kaynak!

"YÜZÜNE HER GÜN BİR TOKAT GİBİ İNİYOR"

Bakan Varank, "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu inanıyorum ki bölgede istismar siyaseti yürütenlerin yüzüne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz de o annelerimizin direnişinden, kararlılığından ilham alıyoruz." diye konuştu.