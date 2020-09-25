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Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Türkiye açıklaması: Dünyada önemli bir güç

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile en iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz." dedi. İki ülke arasında mükemmel bir iletişim olduğunun altını çizen Vucic, "Bu bizim açımızdan çok önemli, zira Türkiye en önemli bölgesel güçlerden biri olmasının yanı sıra dünya çapında da her geçen gün daha önemli bir konuma gelen bir güç." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Türkiye açıklaması: Dünyada önemli bir güç

Başkan ile 'da görüşen Vucic, Sırp medyasına görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede 'daki otoyol projeleri, yeni yatırım alanları ve siyasi konuları ele aldıklarını aktaran Vucic, ayrıca -Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve toplantıları ile Sırbistan'da inşa edilmesi planlanan ortak sanayi bölgesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Sırbistan ile arasındaki diyalog sürecini de görüştüklerini söyleyen Vucic, "Sayın Erdoğan'ın bu mesele hakkındaki tutumunu dinledim ve ben de tutumumuzu kendisine anlattım. Kendisi Sırbistan'a karşı saygıyla yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'a saygı duyan herkese aynı çerçevede karşılık verdiklerini belirterek, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini vurguladı.

"TÜRKİYE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

İki ülke arasında mükemmel bir iletişim olduğunun altını çizen Vucic, "Bu bizim açımızdan çok önemli, zira Türkiye en önemli bölgesel güçlerden biri olmasının yanı sıra dünya çapında da her geçen gün daha önemli bir konuma gelen bir güç." şeklinde konuştu.

Vucic, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik, kültürel ve diğer potansiyelinin çok büyük olduğunu kaydederek, Türkiye ile iyi ilişkilerin Sırbistan için önemine işaret etti.

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Türkiye'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Sırp lider, "(Türkiye ile) En iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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