Vucic, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik, kültürel ve diğer potansiyelinin çok büyük olduğunu kaydederek, Türkiye ile iyi ilişkilerin Sırbistan için önemine işaret etti.

Türkiye'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Sırp lider, "(Türkiye ile) En iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.