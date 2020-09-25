PKK'da çözülme sürüyor! Mehmetçiğin merhametini görüp teslim oldular

Iğdır kırsalında jandarma timlerinin ikna çalışması sonucu saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan 2 PKK'lı kadın teröristle ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Ağrı Dağı yakınında jandarma timlerinin sürdürdüğü operasyonda Zin kod adlı Mürvet Kasımoğlu ve Roji kod adlı Şerivan Mahmud adlı kadın teröristler bir mağarada sıkıştırıldı. Mehmetçik onları etkisiz hale getirmek yerine ikna etme yoluna gitti.



Rütbeli bir asker, ses cihazıyla onlara ailelerini, çocukluk yıllarını ve geçirdikleri bayramları hatırlatan konuşmalar yaptı. Bu konuşmaların ardından kadın teröristler ellerini başlarının üzerine koyup mağaradan ağlayarak dışarı çıktılar. Kadın teröristler ifadelerinde "Askerin merhametini gördük, teslim olduk" dediler. Teröristlerden Kasımoğlu'nun üniversite mezunu olduğu ve 2013 yılında örgüte katıldığı ortaya çıktı.

Mehmetçiğin şefkatini bir kez daha gösteren operasyonun detaylarına ulaşıldı. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars'ta 1170 personelin katılımıyla 27 Temmuz'da "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı. Halen devam eden operasyon kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri 21 Eylül günü Ağrı dağı kırsalı olan Korhan yaylası Kadı tepe bölgesinde 2'si kadın 3 teröristin izine rastladı. Timlerin sıcak temas sağladığı teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan Roni kod adlı terörist Halis Erdoğan etkisiz hale getirildi.

SAKLANDILARI MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Jandarma komando ve jandarma özel harekât (JÖH) birliklerinin gece boyunca gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 kadın teröristin saklandıkları mağara tespit edildi. Jandarma Timleri, kadın teröristlerin gecenin karanlığından faydalanıp kaçmamaları için mağaranın etrafını kuşattı. 22 Eylül sabahı Jandarma timlerine destek için bölgeye silahlı hava aracı SİHA ve Jandarmanın özel ikna timi getirildi.

"SİZİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK İSTEMİYORUZ''

İkna timinde görevli rütbeli personel önce ses cihazlarıyla daha sonra yaklaşarak teröristlere aileleri, çocuklukları, geçirdikleri bayramları hatırlatıp, "Hukuk çerçevesinde adalet karşısında cezanızı çekip, bu özlem duyduğunuz anlara kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Korkacak bir şey yok. Gelin teslim olun. Teslim olursanız canınız Türk askerine bize emanet. Sizi etkisiz hale getirmek öldürmek istemiyoruz. Bunun için buradaki askerler saatlerce burada bekledik. Ailenize cesetlerinizi değil sizi canlı olarak göstermek istiyoruz. Adalet karşısında hesabınızı verip ailenize kavuşun" dedi.

AĞLAYARAK MAĞARADAN DIŞARI ÇIKTILAR

Rütbeli Mehmetçiğin bu konuşmasından sonra kadın teröristler Zin kod adlı Mürvet Kasımoğlu (32) ve Roji kod adlı Şerivan Mahmud (26) ellerini başlarının üzerine koyup, ağlayarak mağaradan dışarı çıktılar. Teröristlerin olası bir bombalı saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kadın teröristler askerlerin söylediği yere kadar yürüyüp bir kayanın üzerinde yere çökerek teslim oldular. Korkudan ne yapacaklarını bilmeyen teröristlerdeki panik halini gören rütbeli asker iki matara su uzatarak "Korkacak bir şey yok. Öncelikle geçmiş olsun, örgütten kurtuldunuz. Sizin adınıza sevindim. Bundan sonra yüce Türk milletinin, askerinin, adaletinin şefkatli kolları arasındasınız. Arkadaşlarımız sizi götürüp yiyecek-kıyafet-sağlık ihtiyaçlarınızı giderecek. Ailenizle telefonla konuşturulup adalete teslim edileceksiniz'' dedi.

"ASKERİN MERHAMETİNİ GÖRÜNCE TESLİM OLDUK"

Teslim olan kadın teröristlerden Mürvet Kasımoğlu'nun Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olduğu ve 2013 yılında örgüte katıldığı ortaya çıktı. Kasımoğlu ilk ifadesinde şunları söyledi: "Askerin merhametini görünce teslim olmaya karar verdim. Asker çocukluğumu, ailemi ve evimde geçirdiğim bayramları hatırlattıkça yüreğim yandı. Hem kendime hem aileme acıdım. Yanlış yaptığımı anladım. Örgütte teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı hatta işkence yaparak öldürdüğü söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm. Asker istese bizi çok rahatlıkla öldürebilirdi. Ben de kendi grubumdakilere hep, 'teslim olursanız infaz edilirsiniz. Yaralı bile teslim olmayın. Asker sizi öldürmeden siz kendinizi öldürün' diyerek aynı şeyleri söyledim. Ama şimdi hepsinin yalan olduğunu anladım" dedi.

Diğer terörist Şerivan Mahmud'un ise Suriye'nin Haseke şehrinden 8 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak örgüte katıldığı ve Ayn el-Arab'daki çatışmalarda YPG saflarında görev aldığı öğrenildi. Örgüte katılmaktan duyduğu pişmanlığı ifade eden Mahmud ise ifadesinde, "Askerin konuşmasını arkadaşım Kürtçe olarak bana iletiyordu. Kaçırılmış, kandırılmış şekilde örgüte katılmış tüm örgüt mensuplarına sesleniyorum. Türk askeri merhametlidir. Korkacak bir şey yok. Gelin teslim olun" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE "İKNA" BAŞARISI

Son yıllarda yerli ve milli SİHA ve İHA'larla yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla PKK terör örgütü çökme noktasına geldi. Bu yılın ilk 8 ayında örgüte katılım sayısı 9 olurken, güvenlik güçlerince aynı dönemde ikna edilerek teslim olan teröristlerin sayısı 165'e ulaşt��.

SIRRIBERK ARSLAN/SABAH