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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş lise stajları açıklaması

() Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş lise stajları açıklaması

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi.

28 EYLÜL'DEN İTİBAREN...

Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

TEDBİRLER ALINARAK...

İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, "İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi" derslerini okullarında yapabileceği ifade edildi.

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