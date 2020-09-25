Dünyanın en büyük havacılık festivali! Akılalmaz gösteri...

7 BİN TAKIM, 100 BİN GENÇ

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST için yola çıktıklarında dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye hayalini kurduklarını belirterek, "Bugün bu hayali tüm genç kardeşlerimizle milyonlarla paylaşıyoruz. Bu yıl festivali Gaziantep'te yapıyoruz ancak koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı. Tüm önlemlerimizi alarak sadece yarışmacılarımızla etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl pandemiye rağmen rekor başvuru oldu. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Türkiye'nin tam bağımsız güçlü ve müreffeh olabilmesinin yalnızca teknolojiyi kullanmakla değil hayal eden, araştıran ve onu geliştirip üretmekle mümkün olabilir. TEKNOFEST zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan araştırıp geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeridir. Hürkuş gibi birçok ismin yaşadığı yeniden doğuşun ismidir" görüşlerini dile getirdi.