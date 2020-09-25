Tatile gidenler dönmüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını normalleşme sürecinin ardından seyahat kısıtlamasının kalkması, uzaktan çalışma modeline geçiş ve online eğitim sürecinin başlamasıyla yazlıkçı vatandaş, kışlık evine dönmedi. Bu durum, yazlık bölgelerde artan ev talebini de beraberinde getirdi. Arzın da kısıtlı olması sebebiyle ev kiraları ve emlak fiyatları yaklaşık yüzde 30 arttı.



İKİYE KATLANDI

Era Bodrum Ofis sahibi Sertel Tezal, Bodrum'da nüfusun hala 400 bin civarında olduğunu belirtti. Tezal, "Bodrum yaklaşık 650 km yüzölçümüne sahip bir yarımada. Pandemiden önceki yıllarda istatistiksel olarak Bodrum'da ortalama yüzde 15 fiyat artışı gözlemlenmekteydi. Şimdi ise Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük, Gündoğan ve Türkbükü'nde yüzde 30 fiyatların arttığını söyleyebiliriz" dedi. Bodrum'daki ev kiraları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödüyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor.





MÜSTAKİLE TALEP ARTTI

İstanbul-Bursa-İzmir-otoyolu ile 3.5 saatte İzmir'e ulaşan İstanbullular'ın İzmir sahil şeridinde Güzelbahçe, Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerindeki yazlıklara akın ettiğini söyleyen Eva Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz Akkaya, "İzmir'de yazlık fiyatları da korona sebebiyle yaklaşık yüzde 30 civarında arttı. Genellikle bahçeli müstakil ya da ikiz müstakil tipinde yazlık konutlar tercih edildi. Ayrıca üzerine bağ evi tarzında tek bir yazlık ev yapılabilecek küçük alanlı tarla ve arazilere olan talep de yüzde 100 arttı" diye konuştu.



BODRUM VE ÇEŞME BİRİNCİ

ENDEKSA Genel Müdürü Görkem Öğüt, yaptıkları analizlere göre yazlık bölgeler içinde konut satış ve kira değerleri en yüksek bölgelerin Bodrum ve Çeşme olduğunu söyledi. Öğüt, "İncelenen bölgeler içinde kira bedelleri en fazla artan bölgeler Bodrum ve Marmaris iken, satış fiyatı en fazla artan bölgeler Fethiye ve Marmaris oldu" dedi.



ANTALYA'DA FİYATLAR UÇTU

PROJEKSPERT Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş İdikut, Antalya'da da ev talebinin yüksek olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Antalya'da konut fiyatları Ocak- Ağustos döneminde yüzde 20 civarında artarken yeni projelerde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. Yabancı yatırımcının da en çok alım yaptığı bölgelerin başında Antalya geliyor."

Sabah