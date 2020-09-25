AB'den kritik Doğu Akdeniz açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans önerisi yaptığını, bölgedeki aktörlerin çoğunun olumlu cevap verdiğini bildirdi.

Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap etti.

TARAFLAR KONFERANSA OLUMLU

Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum."

KÜRESEL EKONOMİDE SON DEĞERLENDİRME

Michel, üye ülke liderlerinin 2021-2027 AB bütçesi ve ekonomik kurtarma programına 1,8 trilyon avro mali kaynak ayırdıklarını hatırlattı. AB'nin kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemini savunduğuna dikkati çeken Michel, ekonomide korumacı politikalara karşı olduklarını belirtti.

Dijital sektörün adil biçimde vergilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Michel, bu alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin üzerlerine düşen vergiyi ödemelerinin önemine işaret etti. Michel, AB'nin 2050 yılına kadar çevre dostu ve iklime zarar vermeyen bir kıta olmayı hedeflediğini, bu alanda dönüşüme hız vereceklerini ifade etti.