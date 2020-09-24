Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 24 Eylül Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım.'' ifadelerini kullandı.
Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2020