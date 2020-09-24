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Sağlık Bakanlığı 24 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı

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Giriş: 24.09.2020 19:35
Güncelleme:24.09.2020 19:35
Sağlık Bakanlığı 24 Eylül Perşembe gününe ait Türkiye'nin yeni tip korornavirüs verilerini açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu. 74 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 785, ağır hasta sayısı 1573 oldu. 1241 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.6'ya geriledi.

Sağlık Bakanlığı 24 Eylül Perşembe gününe ait Türkiye'nin yeni tip korornavirüs verilerini açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu. 74 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 785, ağır hasta sayısı 1573 oldu. 1241 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.6'ya geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım" paylaşımını yaptı.

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