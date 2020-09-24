İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi ne zaman, hangi tarihte oldu? Yüzde 80...

Peki, İstanbul depremi ne zaman olur? Olası Marmara depremi için ve nasıl olacağına ilişkin bir veri var mı? Kritik sorulara yanıt veren Şükrü Ersoy, "Biz depremin günü saatini bilmiyoruz ancak nerede ne büyüklükte olacak hangi periyotlarda olacak onları söyleyebiliyoruz. Yani 1999'dan sonra da 30 yıl içerisinde Marmara'da bir deprem olabilir çünkü büyük bir stres var demiştik. Nitekim Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı Siliviri ile Yalova arasında bir şekilde fazla uzun olmayan bir periyotta kırılacak ve 7'den büyük bir deprem oluşturacak. Bu bir gerçek." dedi.