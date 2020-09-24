Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Süre kaç ay uzatıldı?

Son dakika... İşten çıkarma yasağı süresi kaç ay uzatıldı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt geneliınde alınan önlemler kapsamında işten çıkarma yasağı da bulunuyor. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için uygulamaya alınan işten çıkarma yasağı ile ilgili yeni karar alındı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi kaç ay uzatıldı? İşte cevaplar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.