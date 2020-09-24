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Sinop'ta karantinaya uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi

'ta, yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve kurallarına uymayarak sokağa çıkan 15 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürüldü.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Sinop'ta karantinaya uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi

Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda, testleri pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığı tespit edilen 15 kişi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince kentteki yurtlarda hazırlanan odalara yerleştirildi.

MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada da kentte koronavirüs salgınıyla mücadelenin aralıksız devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu'nun Saraydüzü, Boyabat ve Durağan ilçelerinin kaymakamlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı, toplantıda vaka durumu ile alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi.

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