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Milli Eğitim Bakanlığı velilere özel 15 programdan oluşan yeni bir eğitim paketi hazırladı

Bakanlığınca, ‘’ kapsamında 15 programdan oluşan yeni bir paket hazırlandı. Eğitim paketi, salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, , eğitim okur yazarlığı, okur yazarlığı ve din eğitimi gibi başlıklardan oluşuyor. ilk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Milli Eğitim Bakanlığı velilere özel 15 programdan oluşan yeni bir eğitim paketi hazırladı

Bakanlığı (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı eğitim programı hazırladı.

Bakanlık, salgın döneminde uzaktan eğitim yolculuğunda öğrenciye bilen, yönlendiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden ve yanında olan velilerin beklentileri ve isteklerini dikkate alarak yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğünce velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı kurs programı düzenlendi. Halk eğitim merkezlerinde açılacak ""ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam edebilecek. ilk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

Kurs programlarıyla, salgın döneminde velilerde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, hastalıklarla mücadele ve korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Ücretsiz açılacak kurslar, salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, , eğitim okur yazarlığı, okur yazarlığı ve din eğitimi kurs programları gibi başlıklardan oluşacak.

Pakette bulunan 14 yaygın eğitim programı yeni hazırlandı. Salgın döneminde hijyen kuralları, kurs programı güncellenerek pakete eklendi. Velilerin kurs programlarına etkin katılımını sağlayabilmek için kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü , Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, velileri kurslara davet etti.

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