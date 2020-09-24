Milli Eğitim Bakanlığı velilere özel 15 programdan oluşan yeni bir eğitim paketi hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı eğitim programı hazırladı.

Bakanlık, salgın döneminde uzaktan eğitim yolculuğunda öğrenciye bilen, yönlendiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden ve yanında olan velilerin beklentileri ve isteklerini dikkate alarak yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.