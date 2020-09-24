Sıvı püskürtülerek yapılan yüzey temizliği koronavirüsle mücadelede etkili olmuyor

Nalbantoğlu, ortam dezenfeksiyonu uygulamalarının niteliksiz ve basit cihazlarla asla yapılamayacağını, bu cihazlardan çıkan dezenfektanın püskürtme ve yoğun sıvı formlarının hiçbir etkinliğe sahip olmadığını özellikle belirtti.

"DOĞRU UYGULAMA HAVANIN DEZENFEKTE EDİLMESİYLE OLUR"

Oytun Nalbantoğlu, ortam dezenfeksiyonu uygulamalarının 0-9 mikron aralığında ve kuru buhar şeklinde yapılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Doğru ürün ve doğru cihazla kuru buhar şeklinde yapılan uygulama, Covid-19'un kitlelere yayılmasını ve bulaşmasını önleyen en etkili yöntemdir. Böylelikle havada çok uzun süre asılı kalabilme niteliğine kavuşacak olan dezenfektan partikülleri hem ortamdaki nefes yolu ile vücudunuza girebilme ihtimali yüksek hastalık yapıcı mikroorganizmaları yok edecek hem de mekanınızı hijyenik bir alana dönüştürecektir. Püskürtme ve yoğun ıslaklık bırakan sözde dezenfeksiyon uygulamaları havada asılı kalabilme kabiliyetine sahip olmayıp hemen yere çökmektedir. Bu tarz uygulamaların, nefes ve ağız yoluyla vücuda giren patojenlere karşı hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Dezenfeksiyon.Net olarak, dezenfeksiyon uygulamalarını halk sağlığına katkı olarak görüyoruz. Türkiye'deki Covid-19'a karşı etkinliği uluslararası test raporlarıyla onaylanmış ve yüzde 100 bitkisel olan tek dezenfektanı kullanıyoruz. Doğru ürün ve doğru uygulama ile kapalı alanlardaki bulaş riskini sıfıra indiriyoruz."