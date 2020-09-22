Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! MEB 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler... Son dakika... 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde 21 Eylül'de başladı. Bu gelişmelerin ardından 8. ve 12. sınıflar başta olmak üzere tüm sınıfların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler ne zaman eğitime başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 22.09.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 13:23
8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Yüz yüze eğitim ise anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için 21 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler ne zaman eğitime başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 8.VE 12. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.
Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI
Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.
Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.
Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.
İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak.
Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.
Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.