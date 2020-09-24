24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kandil dört koldan kuşatıldı! Mehmetçik bölgede kuş uçurtmuyor

Kandil dört koldan kuşatıldı! Mehmetçik bölgede kuş uçurtmuyor

Pençe harekâtlarının ardından ’nın yuvası Kandil’in dört bir yanı üs ve gözetleme bölgeleriyle kuşatıldı. Üslerde 7/24 görev yapan Mehmetçik, bölgede kuş uçurtmuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
ABONE OL
Kandil dört koldan kuşatıldı! Mehmetçik bölgede kuş uçurtmuyor

Terör örgütü PKK'nın yıllarca en önemli barınma alanlarından biri olan Kuzey Irak bölgesinde yer alan Kandil Dağı, Pençe ve Pençe- Kaplan harekâtlarında alınan başarılı sonuçların ardından dört koldan kuşatıldı.

PENÇE DARBESİ
Kandil'e açılan kapı olarak da bilinen Hakurk Vadisi'nde 27 Mayıs 2019'da Pençe- 1 operasyonu başladı. Şekif Dağı, Lolan Suyu, Rewanduz ve Selek bölgeleri temizlendi. 12 Temmuz'da Kandil eteklerindeki Bradost alanı olarak bilinen Erbil'in Soran İlçesinin Sidekan beldesine kadar genişledi ve Pençe- 2 operasyonu başlatıldı. 97 terörist öldürüldü. 23 Ağustos'ta Hakkâri-Şırnak sınır hattındaki Haftanin-Sinaht Vadisinde Pençe-3 harekatı için düğmeye basıldı. 15 Haziran 2020'de ise Pençe-Kartal harekâtı başladı. 81 kamp ve eğitim alanı yerle bir edildi. 17 Haziran'da Pençe-Kaplan harekatı başlatıldı.

Harekâtta PKK'nın 17 kamp ve barınma alanı imha edildi, 119 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatların ardından Kandil'e açılan tüm yollar ve Kandil içindeki yüksek hâkim tepelere kalıcı yüksek güvenlikli kuleler ve üs bölgeleri inşa edildi. 90'lı yıllarda sınır ötesi harekatlar 35-40 günle sınırlı tutuluyor ve harekat bittikten sonra Mehmetçik geri dönüyor ve PKK, terk ettiği bölgelere yeniden yerleşiyordu. Pençe harekâtlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere Mehmetçik üs bölgeleri kurdu. Üslerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile varılan mutabatak ile Peşmerge Özel Kuvvetleri de görev alıyor.

31 ÜS KURULDU
Bradost bölgesine toplam 31 üs bölgesi kuruldu. Erbil'in Sidekan ve Rewandüz kasabası yakınlarındaki Zini Werte, Helemond, Xiwaru'ya 5 keşif, dinleme ve gözetleme merkezi kuruldu. Kandil'deki Hasan Bey tepesine 3 ayrı gözlem noktası, 3 bin 607 metre yükseklikteki Helgurt Dağına 5 karakol ve gözetleme noktası inşa edildi. Erbil Çoman İlçesine bağlı Hacı Ümran kasabasına bağlı Huşkan Köyünde 3 gözetleme noktası kuruldu. Kandil'in dört bir yanındaki 15 köye de karakol ve üs bölgeleri kuruldu. Üslerde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın seçkin birlikleri görev yapıyor.

Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonunda terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler SON DAKİKA: PENÇE KAPLAN OPERASYONU'NDA TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Son dakika: Terör örgütüne pençe darbesi! PKKya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜNE "PENÇE" DARBESİ! PKK'YA AİT MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Terör örgütüne çok ağır darbe! Pençe Operasyonlarında 320 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇOK AĞIR DARBE! PENÇE OPERASYONLARINDA 320 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA