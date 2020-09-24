DEAŞ'ın 152 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada terörle mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

"DEAŞ'IN 152 EYLEMİ ENGELLENDİ"

Terörle mücadele çalışmalarını aktaran Bakan Soylu, "DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton da bomba ele geçirildi" dedi.

PKK'ya karşı ikna çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Bakan Süleyman Soylu, "Bu yıl ikna metoduyla 162 kişi terör örgütünden ayrılarak ailesine kavuştu. Bu rakam 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna metoduyla, ailesiyle temasa giriyoruz. Orada onun nasıl bu tarafa getirilebileceği konusunda çabayı gerçekleştiriyoruz. Sonra da onu getiriyoruz. 2013-2014-2015 yılında 11 bin 900 kişi çıkmış. Kaç kişi gelmiş 156 kişi gelmiş. Terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz ve ikna ediyoruz. Terör örgütünün gençleri ikna etme kabiliyeti onun devşirmeye çalıştıklarını alıp Türkiye'ye getirme kabiliyetimizden daha az. Türkiye dünyaya örnek bir metot geliştirdi." şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIMLA PARMAK İZİ

Bakan Soylu, bundan 5 yıl önce Kırıkkale'de pilot olarak yeni kimlik kartlarıyla ilgili bir proje başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2017'nin başında bunu 81 vilayette başlattık. Şu ana kadar 58 milyon yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verdik. Bu kimlik kartının içinde bir biyometrik resim var bir de parmak izi var. Bu parmak izlerimizi işleyen yerli ve milli sistem değil, yabancı bir sistem. HAVELSAN ile POLSAN bir araya geldiler güzel bir şirket kurdular, yılbaşından itibaren artık kendi parmak izlerimizi milli ve yerli bir yazılımla kendimizin işleyeceği yep yeni bir sisteme giriyoruz."

Kimlikler ile sürücü belgelerini bir araya getirmeyi planladıklarını anlatan Bakan Soylu, "Ehliyet ile kimlik ikisi bir arada. Nüfus idaresine gidiyor. Diyor ki 'ben bu ehliyeti buna yükletmek istiyorum.'. Süresi bitene kadar kullanabilecek. Yeni kimlik alacaklar için bir daha nüfus idaresine gitmenin de ihtiyacını ortadan kaldırdık. Başka bir şey daha yaptık. Arkadaşlar TÜBİTAK ile görüşüyor. Buna e-imzayı da yükleyeceğiz. 5 milyonun üzerinde Türkiye'de e-imza olduğu söyleniyor. Aynı zamanda SGK, sağlık gibi şeyleri yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. Ocak ayından sonra ilk zaman dilimine yetiştirmek istiyoruz." dedi.