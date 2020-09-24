'Ankara Başsavcısı’nı hedef gösteren eski Cumhuriyet muhabiri gözaltına alındı

BAŞSAVCI KOCAMAN'I HEP HEDEF YAPIYOR

Bilindiği gibi, Uludağ'ın "AİHM zorlaması ile tahliye kararı verilen Selahattin Demirtaş hakkında cezaevinden çıkamadan yeni bir soruşturmada yeniden tutuklanmasını da aynı Başsavcı sağladı. Siyasi muhalifler işte böyle cezaevine atılıyor" şeklinde Yüksel Kocaman'ı hedef alan diğer paylaşımları da gündeme gelmişti.