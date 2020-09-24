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'Ankara Başsavcısı’nı hedef gösteren eski Cumhuriyet muhabiri gözaltına alındı

Birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan eksi Muhabiri , ’ı terör örgütlerine hedef gösteren paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, kararı verilerek serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına da çıkış yasağı konulan Uludağ, her Pazartesi karakolda imza verecek. Sabah’tan ’ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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'Ankara Başsavcısı’nı hedef gösteren eski Cumhuriyet muhabiri gözaltına alındı

Yargı mensuplarını sık sık hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle gündeme gelen eksi Muhabiri , bu kez hesabı üzerinden 'ı hedef yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yüksel Kocaman hakkında hedef gösterir şekilde tweet atan Alican Uludağ, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren şüpheli, eleştiri hakkını kullandığını iddia etti. Uludağ, daha sonra Soruşturma Savcısı tarafından kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Hakimlik, şüpheli hakkında her Pazartesi ikametine en yakın karakolda imza vermek şartıyla adli kontrol kararı verdi. Ayrıca hakimlik şüpheli Alican Uludağ'ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına hükmetti.

BAŞSAVCI KOCAMAN'I HEP HEDEF YAPIYOR

Bilindiği gibi, Uludağ'ın "AİHM zorlaması ile tahliye kararı verilen Selahattin Demirtaş hakkında cezaevinden çıkamadan yeni bir soruşturmada yeniden tutuklanmasını da aynı Başsavcı sağladı. Siyasi muhalifler işte böyle cezaevine atılıyor" şeklinde Yüksel Kocaman'ı hedef alan diğer paylaşımları da gündeme gelmişti.

Yine Uludağ, 5 Kasım 2019 günü yaptığı 'İktidarın savcıları – Başsavcıların AKP aşkı' başlıklı haberiyle Ankara Başsavcısı'nı hedef yapmıştı. Haberde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın kendi memleketine gitmesinin ardından kameralara yansıyan bir fotoğraf üzerinden algıya başlayan Uludağ haberinde, "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ziyaret ettiği memleketi Zonguldak'ta AKP milletvekilleri, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlarıyla buluştu. Görüşmeye, Zonguldak Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız da katıldı" demişti. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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