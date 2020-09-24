'Ankara Başsavcısı’nı hedef gösteren eski Cumhuriyet muhabiri gözaltına alındı
Birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman’ı terör örgütlerine hedef gösteren sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına da çıkış yasağı konulan Uludağ, her Pazartesi karakolda imza verecek. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları...
Yargı mensuplarını sık sık hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı hedef yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yüksel Kocaman hakkında hedef gösterir şekilde tweet atan Alican Uludağ, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren şüpheli, eleştiri hakkını kullandığını iddia etti. Uludağ, daha sonra Soruşturma Savcısı tarafından adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI
Hakimlik, şüpheli hakkında her Pazartesi ikametine en yakın karakolda imza vermek şartıyla adli kontrol kararı verdi. Ayrıca hakimlik şüpheli Alican Uludağ'ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına hükmetti.
BAŞSAVCI KOCAMAN'I HEP HEDEF YAPIYOR
Bilindiği gibi, Uludağ'ın "AİHM zorlaması ile tahliye kararı verilen Selahattin Demirtaş hakkında cezaevinden çıkamadan yeni bir soruşturmada yeniden tutuklanmasını da aynı Başsavcı sağladı. Siyasi muhalifler işte böyle cezaevine atılıyor" şeklinde Yüksel Kocaman'ı hedef alan diğer paylaşımları da gündeme gelmişti.
Yine Uludağ, 5 Kasım 2019 günü yaptığı 'İktidarın savcıları – Başsavcıların AKP aşkı' başlıklı haberiyle Ankara Başsavcısı'nı hedef yapmıştı. Haberde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın kendi memleketine gitmesinin ardından kameralara yansıyan bir fotoğraf üzerinden algıya başlayan Uludağ haberinde, "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ziyaret ettiği memleketi Zonguldak'ta AKP milletvekilleri, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlarıyla buluştu. Görüşmeye, Zonguldak Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız da katıldı" demişti. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)