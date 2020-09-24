Omurilik felçli Zehra: Bir hayalim var Türkiye'de ilk olacağım

Akademisyen bir baba ile öğretmen bir annenin en küçük çocuğuydu Zehra Başar (25)... Anneannesi rahatsızlandığında doktor olmaya karar veren Zehra, üniversite sınavlarına girmeden önce hayalinde hep tıp vardı. Sınavlara giren genç kız tıp fakültesini kazandı. Kaydını Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yaptırdı 2012 yılında. Severek okuduğu okulunun 4. sınıfında stajlarda hasta görmeye başlayınca kendi deyimiyle, tıbba sevgisi katlanarak arttı. Büyük heyecanla devam ettiği okulunda hasta görmek için fakülteden hastaneye giderken geçirdiği kaza onun hayatını kâbusa çevirdi.

27 Aralık 2016 günü hasta görmeye gittiği sırada karşıdan karşıya geçerken bir otomobil çarptı Zehra'ya. Zehra'nın hayatının kararmasına sebep olan ise maalesef bir öğretmen oldu. Zehra'ya çarptıktan sonra bilinçsizce arabasından inip kırık olan boynunu kaldırıp dizlerine koydu. Defalarca hareket ettirdiği genç kız omurilik felçli olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 4 yıl hastanelerde tedaviler gören Derya, okulunu bitirip bir ilki başarmak istiyordu. Tansiyonu düştüğü için tekerlekli sandalyede dik oturamayan Derya 4 yıl sonra ilk kez dik oturmaya başladı. Zehra'nın tedavisini üstlenen Prof. Dr. Belgin Erhan, "Zehra, çok güçlü biri. Başaracak" şeklinde konuştu.

Yarım bıraktığı üniversiteye yeniden kaydını yaptırmak için okul yönetimiyle görüşen Zehra'nın bu isteği karşılık buldu. Okul yönetiminin tavrından dolayı büyük mutluluk duyan Zehra, "Tıp fakültesini bitirip Türkiye'de bir ilki başarmak istiyorum. Omurilik felçli bir hekim olarak hem omurilik felçlilere hem de diğer hastalara hizmet verme hayalimi gerçekleştireceğim. Yeniden kaydımı yaptırdım. Online eğitimlerle okulumu bitirip Türkiye'de bir ilk başaracağım" diye konuştu.