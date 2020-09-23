23 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 23 Eylül Çarşamba

Son dakika haberi... , covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte, 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 23 Eylül Çarşamba

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 112 bin 102 koronavirüs testinden bin 767'sinin pozitif çıktığını, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 711'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün 112 bin 102 test yapıldı. Bunlardan 1767'si pozitif çıkarken, 72 kişi hayatını kaybetti, bin 27 kişi iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, toplam hasta sayısı 308 bin 069, toplam vefat sayısı 7 bin 711, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı 1561, toplam iyileşen hasta sayısı ise 270 bin 723 olarak yer aldı.

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Bakan Koca, Twitter'daki mesajında, "Ağır hasta sayımız bugün 1561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" ifadelerini kullandı.

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