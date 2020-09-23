23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye'nin 23 Eylül koronavirüs verileri açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin 23 Eylül koronavirüs verileri açıklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 19:20
Güncelleme:23.09.2020 19:21
Sağlık Bakanlığı 23 Eylül Çarşamba gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711’e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 102 test yapılırken, bin 767 yeni vaka tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 72 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 711'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 102 test yapılırken, bin 767 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 308 bin 69 oldu. Bugün iyileşen bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
23 Eylül koronavirüs verileri açıklandı
23 Eylül koronavirüs verileri açıklandı
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü
CHP'li Belediye Başkanı Fethiye'de tatilcinin aracını tekmeledi!
CHP'li Belediye Başkanı Fethiye'de tatilcinin aracını tekmeledi!
MEB'den EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık
MEB'den EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık
Başsavcıyı hedef göstermişti! İşte Demirtaş için istenen ceza
Başsavcıyı hedef göstermişti! İşte Demirtaş için istenen ceza
Başkan Erdoğan'ın BM'deki sözleri Yunanistan'da nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın BM'deki sözleri Yunanistan'da nasıl yankılandı?
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı: 5 kişi gözaltında!
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı: 5 kişi gözaltında!
Emine Erdoğan’dan 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan’dan 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
Yan etkileri var mı?
Yan etkileri var mı?
İP'te deprem! 18 vekil isyan bayrağı çekti
İP'te deprem! 18 vekil isyan bayrağı çekti
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı!
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı!
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Daha Fazla Video Göster