Selçuk Bayraktar uçan araba Cezeri için tarih verdi

TARİH VERDİ

Öngörüm 2-3 seneye kırda bayırda sportif maksatlarla kullanımını görebiliriz. Sonra adım adım (10-15 yıl) belki trafikte görmeye başlayabiliriz. Cezeri bizim bugüne kadar yaptığımız tüm sistemlerde çok daha ilgi gördü. Biraz daha geleceğe ait olduğunda tüm dünyada binlerce mecrada haber oldu. Biz de şaşırdık. Cezeri şimdiden tüm sistemleri geçti solladı diyebilirim."

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlamıştı.