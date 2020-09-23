Kadına yönelik şiddeti önlemede yeni dönem! Bakan Selçuk açıkladı: 18 pilot ilde başladı

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkin ve kalıcı tedbirler alınmasına dair çalışmalarına devam eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı'ı, "Risk Analiz ve Yönetim Modülü'nü 18 pilot ilde hayata geçirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddet olaylarında riskin zamanında tespiti, tespit edilen riskin etkili biçimde yönetilmesine ilişkin hizmet yaklaşımında olduklarını belirtti. Selçuk,dedi.Bakan Selçuk, ŞÖNİM'leri 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsatarak,diye konuştu.Bakan Selçuk,ifadelerini kullandı.Modülün pilot uygulamasını yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Selçuk,diye konuştu.Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analiz ve Yönetim Modülünü uygulamaya koyarak 81 ilde yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Bakan Selçuk,dedi.