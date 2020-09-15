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Selçuk Bayraktar'dan CEZERİ müjdesi!

Müdürü, T3Vakfı Başkanı , müjdesini verdi. Twitter hesabından bir video klip paylaşan Bayraktar, "Ülkemizin geleceğine... #CEZERİ" ifadelerine yer verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Selçuk Bayraktar'dan CEZERİ müjdesi!

Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

2 FARKLI UÇUŞU TAMAMLADI

Cezeri, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri Uçan Araba'nın uçuş testleri 11 Eylül 2020 cuma günü güvenlik halatlarına bağlı olarak yapıldı.

Cezeri, dün gece halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan uçan araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Selçuk Bayraktar CEZERİnin videosunu paylaştı SELÇUK BAYRAKTAR CEZERİ'NİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

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